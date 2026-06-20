俳優の塩野瑛久（31）が、19日放送の日本テレビ系『沸騰ワード10』（毎週金曜後7：56〜8：54）に出演。同番組の公式インスタグラムではSNS限定の“未公開トーク”がアップされた。【動画】金髪姿も新鮮で爽やか…！痛そうな“快眠法”について語った塩野瑛久放送では、映画『マジカル・シークレット・ツアー』でも共演する有村架純と共に、“伝説の家政婦”志麻さんの絶品料理を試食。あまりのおいしさに有村は、「噛めば噛