音楽グループ・yahyelのXが更新されました。【映像】「yahyel」メンバー・篠田ミルさんが死去「yahyelを応援してくださっている皆様に謹んでご報告いたします。yahyelのメンバー、篠田ミルが2026年4月14日に永眠いたしました。今はまだ、メンバー、スタッフ共に、この現実を受け入れられていない日々を過ごしています。葬儀はご遺族の意向により近親者のみにて執り行われました。皆様におかれましても静かに篠田ミルを見送ってい