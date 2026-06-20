「ドジャース６−５オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が劇的な一打でチームをサヨナラ勝ちへ導いた。歓喜の輪では先輩たちにもみくちゃにされたが、そのシーンが米ファンの感動を呼んだ。ラッシングのもとにチームメートたちが集まり手荒い祝福を受けた。その興奮に歓喜の表情を浮かべた若き捕手。顔をあげるとパヘス、トライネンらが穏やかな笑みを浮かべていた。さらにグラウ