6月20日、山形ワイヴァンズは、伊集貴也との2026－27シーズンにおける新規選手契約の締結を発表。新たなチームでBワンの舞台に立つこととなった。 沖縄県出身で現在33歳の伊集は、182センチ76キロのポイントガード。2018年に島根スサノオマジックへ入団し、Bリーグデビューを果たすと翌年愛媛オレンジバイキングスへ移籍。その後はチームを転々として今シーズンは湘南ユ