たとえ軍服を身にまとっていても、アイドルは常にカメラを向けられる宿命から逃れることはできないのだろうか。【写真】無断欠勤繰り返して懲役刑のアイドルも…“兵役問題”で物議醸した韓国スターSEVENTEENのメンバーであるホシを捉えたある動画が、現在韓国のネット上で大きな議論を呼んでいる。現在兵役の義務を履行しているホシは、陸軍軍楽儀仗大隊に組み込まれているテコンドー示範隊の一員として活動中だ。ホシ（写真提供