パラグアイ代表は現地６月19日、北中米ワールドカップのグループＤ第２節でトルコ代表とサンフランシスコ・ベイエリア・スタジアムで対戦し、１−０で勝利した。この一戦に先発したマティアス・ガラルサが、開始２分に先制ゴール。フリオ・エンシソのパスをペナルティエリア手前で受けると、左足を振り抜く。地を這うような強烈なシュートをネットに突き刺した。試合後のフラッシュインタビューに、スコアラーのガラルサが対