現地６月19日に開催された北中米ワールドカップのグループD第２戦で、トルコ代表はパラグアイ代表と対戦した。３位と大躍進した2002年の日韓大会以来、６大会ぶりのW杯に臨んでいるトルコは、開始２分にいきなり先制を許す。それでも45＋３分に相手に退場者が出て数的優位になると、後半は一方的に攻め立てる。90分間を通じてシュート計32本を放つなど猛攻を仕掛けたが、決定力不足に泣き、最後までゴールを奪えず。０−１で敗