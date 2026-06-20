初戦のアルジェリア戦でハットトリックを決め、健在ぶりを証明したアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）。経済誌『フォーブス』は20日、メッシのプレーではなく、リーダー像に焦点を当てた記事を公開し、現代の風潮とは真逆のスタイルについて分析した。 ■自然と生まれてきた権威 アルゼンチン代表の主将を務めるメッシ。経済誌『フォーブス』は今回、「声高なリー