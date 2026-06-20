18日の8R（ダート1230メートル）でアドーネ（牡5＝松浦、父エイシンフラッシュ）に騎乗した田野豊三騎手が1着となり、今年72勝目。2023年に挙げた年間自己最多勝利数に並んだ。アドーネは過去4走で3回、逃げていたが、今回は3番手。鞍上は無理に先頭へ出ることなく、馬に任せて道中をスムーズに回り、最終直線で外へ出して突き抜けた。まだ1年の半分も消化していない6月の時点で並び、年間に換算すると150勝ペース。今年のリ