サッカー元日本代表でサポートプレーヤーとしてFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で日本代表に帯同しているDF吉田麻也（37＝ロサンゼルス・ギャラクシー）が20日、interfm「吉田麻也 Treasure in Talk」（土曜前9・00）に出演。毎日必ずやるように自分に課していることを明かす場面があった。リスナーから「アスリートの吉田さんは体力をつけるためにどんなことをすればいいと思いますか？」という質問が寄せられた吉田は「