◇セ・リーグ巨人―中日（2026年6月20日東京ドーム）巨人のウィットリー投手（28）が20日の中日戦に先発登板。7回まで100球を投げノーヒットノーランを続ける快投を見せたが8回2死にこの日初の安打を浴びて降板した。この日は、6回3安打1失点で今季2勝目（3敗）を挙げた13日の西武戦以来のマウンド。7回まで3四球を与えたものの、9三振を奪う快投を見せた。しかし8回2死に村松の中前打を浴び惜しくもノーヒットノーラ