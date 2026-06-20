元モーニング娘。で歌手の後藤真希（40）が20日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。モーニング娘。加入秘話を語った。この日は、モーニング娘。が誕生したテレビ東京「ASAYAN」で司会を務めていたお笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史と共演。2人は「20年近く会っていないかもしれない」と、久しぶりの再会であることを明かした。後藤は1999年にオーディションに合格し、3期メンバーとしてデビュ