スマートフォンでタクシーを呼べる配車アプリの競争が激しくなっている。日本に比べてアプリ利用率が高い訪日外国人客の増加を受け、各社は新たな需要の取り込みを目指す。将来の自動運転タクシーの実用化を見据え、資金調達や提携による体制構築も進めている。（仁木翔大）国内最大手の「ＧＯ」は１６日、東京証券取引所グロース市場に上場した。初日の終値ベースの時価総額は約２０５０億円で、国内で今年最大の新規株式公開