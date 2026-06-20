20日の函館11R・STV杯（芝1200メートル）は先手を奪った4番人気アンジュプロミス（牝3＝矢作、父ドレフォン）が逃げ切りV。鞍上の古川奈はメインレース初勝利を飾った。殊勲の鞍上は「前回は少し入れ込んだのがマイナスでしたが、今回は滞在でいい雰囲気で競馬に向かうことができた。周りの出方を見て、自分のリズム、ペースで運べた。直線は後続を引きつけて、最後までしっかり走ってくれました」と愛馬を称えた。