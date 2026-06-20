◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日(20日、東京ドーム)巨人の先発・ウィットリー投手が、8回2アウトの場面で降板しました。初回から四球でランナーを背負うなど、不安定さものぞかせたウィットリー投手。しかしヒットは許さず、中日打線をほんろうします。3つの四球でランナーを背負うも、ノーヒットのまま8回に突入。来日最多球数に到達し、大粒の汗を流しながら投球を続けます。この回も2アウトまで追い込むも、ここで迎えた村松開