サプライズ登場する舘ひろしと西野七瀬 舘ひろし、西野七瀬、黒川想矢、八嶋智人、河合勇人監督が18日、都内で行われた映画『免許返納!?』公開前夜祭に登壇した。この日、会場を最も沸かせたのは、キャスト陣によるサプライズ入場シーンだ。通常、舞台袖から登場するのが通例だが、舘らは客席後方の扉から突如姿を現した。予期せぬ至近距離でのスターの登場に、劇場内は地鳴りのような歓声と熱狂に包まれた。キャス