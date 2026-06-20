豪華すぎるスタンドに注目北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月19日に大会9日目を迎えた。グループC第2節でブラジル代表がハイチ代表と対戦し、3-0で勝利した。快勝のなか、この試合の中継映像に映ったスターたちが「豪華すぎやろ」「すごい並びだった」など注目を集めている。ブラジルは前半23分と36分にFWマテウス・クーニャがゴールを決め、同アディショナルタイムにはFWヴィニシウス・ジュニオールが追加点。後半は決