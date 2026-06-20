◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２０日・神宮）広島の小園海斗内野手が、意地の一発を放った。３点を追う５回無死一塁で先発・森下の代打で登場。ヤクルト・松本健の初球スライダーを捉え、右翼席へ１点差に詰め寄る今季１号２ランを運んだ。前夜１９日には、４回無死一、三塁から前進守備で打球を処理した際に本塁送球がそれて先制を許すプレー（記録は野選）があった。この日は、同様に守備がきっかけで３戦連続でス