体操女子の日本代表が２０日、東京・味の素ナショナルトレーニングセンターでアジア選手権（２５日開幕、中国）に向けた試技会を公開した。試技会後、女子の村上茉愛強化本部長が取材に応じ、自ら考案したという女子日本代表のスローガン「ＢＵＩＬＤＴＨＥ０・１」（０・１を詰み、世界を獲る）を発表した。「目標はついこの間までは団体総合でメダル獲得としていたんですが、（５月の）ＮＨＫ杯の点数、実力をみて団体総