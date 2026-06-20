◆女子プロゴルフツアーニチレイレディス第２日（２０日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）首位からスタートしたツアー１勝の荒木優奈（Ｓｋｙ）が、５バーディー、２ボギーの６９で回り、通算１１アンダーで首位をキープした。第１日からトップを走り続ける完全Ｖと昨年９月のゴルフ５レディス以来の通算２勝目に王手をかけた。３打差の３位から出た１９歳のルーキー藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）は５