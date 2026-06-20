◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２０日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手が本拠地初勝利となる今季３勝目を懸けて先発した。７回まで１００球、９奪三振３四球で無失点。１―０の８回もマウンドに上がった。２死後村松に中前安打を許した。ウィットリーはここで降板。２番手で大勢がマウンドに上がった。ノーヒットノーランを達成すれば史上９２人目１０４度目、巨人では２４年の戸郷以来の快挙だっ