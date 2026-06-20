スロット監督を電撃解任し、イラオラ新監督を招聘したリバプールが、ライプツィヒ所属のコートジボワール代表ＦＷヤン・ディオマンデ（１９）の獲得に本格的に動き出したしたことが２０日までに明らかになった。リバプールの地元紙「リバプール・エコー」によると、リバプールは１８日、１億ユーロ（約１８６億円）の移籍金を提示。しかしこの１回目のオファーはライプツィヒが拒否したという。「リバプール・エコー」による