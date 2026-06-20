群馬県伊勢崎市を流れる利根川の河川敷で59歳の男性の胴体が見つかった事件で、警察はけさから遺体のほかの部分を捜索しています。【映像】逮捕された容疑者新井雅尚容疑者（50）は3月、小渕和則さん（59）の遺体を利根川の河川敷に埋めて遺棄した疑いがもたれています。警察によりますと、新井容疑者は取り調べに対し「やっていない」と容疑を否認しています。これまでに頭部や手足などが見つかっていないことから警察は