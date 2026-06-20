ノルウェー政府が小学校での生成AIの使用を原則として禁止すると発表しました。【映像】小学校での生成AIの使用を原則禁止としたストーレ首相ノルウェーのストーレ首相は19日、「学校で最も重要なことは、読み書きや算数を身につけることだ」として、小学校での生成AIの使用を原則として禁止し、生徒に使わせないと発表しました。中高生らに対しては、生成AIの適切な使用方法などの研修を受けさせたうえで、学校内では慎重に