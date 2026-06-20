英BBCは19日、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、全試合に導入されている給水休憩について、その経済効果や問題点を公式サイトで分析した。国際サッカー連盟（FIFA）は今大会、全試合に前後半1度ずつ、各3分の給水休憩を設けることを義務付けた。従来のガイドラインでは、試合開始時の気温が31度を超えた場合、開始から30分過ぎに設定されてきたが、今大会では気温や屋内か開閉式競技場での開催、空調の有無などを問わず