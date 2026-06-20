沖縄戦で日本軍の中枢となった「第32軍司令部壕」の第5坑道入り口＝5月、那覇市沖縄県の戦争遺跡のうち、自治体が文化財に指定した史跡などは、4月時点で3％以下であることが20日分かった。戦跡は千カ所超が確認されている一方、文化財指定によって改変に制限がかけられたのは29件。自治体の人手や、指定後の維持管理に充てる財源の不足が背景にある。戦後81年で戦争体験者が減少し「物言わぬ語り部」である戦跡を保存、継承する