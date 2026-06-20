サッカー日本代表が、オランダとの初戦で2対2と引き分け、貴重な勝ち点1を挙げた。サポーターなどの喜びの声が報道される一方、中継に対して、Xでは「初心者向けの解説もありだが、個人的にはもっと深い分析もほしい」「“がんばれ日本”だけじゃなく辛口批評もしてほしい」などの声があがっている。【映像】「日本のサッカー界に必要なのは週刊文春」と力説する木崎伸也氏（実際の映像）そんな中、存在感を増しているのが、選