昨年6月、障害者福祉施設にて、「16歳の少女を含むスタッフから虐待を受けた」という利用者からの訴えを兵庫県警明石署が行政相談を通じて知り、十分な捜査を行わず少女るなさん（仮名）を含むスタッフ2名を逮捕した事件が起きた。 最悪の結末にたつの市母子殺人事件は容疑者の遺体発見で兵庫県警に非難相次ぐ 容疑内容はごく軽微なもので、昨年2月のバレンタインデーのイベントである施設利用者が他の利用者にかみつ