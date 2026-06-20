11年務めたフジテレビを退社した小澤陽子アナウンサー（34）が、20日に自身のインスタグラムを更新し、新ブランドを立ち上げると報告。フリーとして活動していくことも発表した。【写真】“代表”の文字が…元フジ小澤陽子アナ、独立報告＆新ショット投稿で「新しい挑戦のご報告」と題し、「この度、アナウンサーというお仕事とは別に、尊い我が子とみんなで（家族３世代まで）お揃いができる日本発のリンクコーデブランド『zu