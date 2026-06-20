◇インターリーグドジャース6―5オリオールズ（2026年6月19日ロサンゼルス）ドジャースは19日（日本時間20日）、オリオールズ相手にサヨナラ勝利を収め、今季5度目の4連勝で貯金を今季最多22とした。4―5の9回2死一、二塁、ダルトン・ラッシング捕手（25）が右前に同点打。相手の失策もからみ、劇的な勝利を収めた。デーブ・ロバーツ監督（54）はラッシングの成長と働きを認めた。初回にマンシーの右前2点打で先制すると