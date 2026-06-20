「日本ハム−ソフトバンク」（２０日、エスコンフィールド）日本ハム先発の孫易磊が五回途中でＫＯされた。初回先頭から連打でいきなり無死二、三塁ピンチを迎えると、近藤の遊ゴロの間に先制点を献上。さらに捕逸で２点目を失った。三回には正木に左越えソロを浴びた。五回にも先頭の正木にこの日３安打目となる左前打、続く柳町に四球を与えたところで交代を告げられた。２番手の菊地が代わりばなの初球を近藤に右越え３