◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―広島（２０日・神宮）ヤクルト・オスナが４回、左越えへ４号２ランを放った。無死一塁で真ん中に入った１３７キロのカットボールをフルスイング。打球は左翼席へ伸びていった。神宮では４月１９日の巨人戦で放って以来の一発を「完璧にとらえることができました。神宮球場で久しぶりに打つことができてよかったです」と振り返った。