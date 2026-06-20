人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのＨＩＫＡＫＩＮが２０日までに自身のＳＮＳを更新。４年ぶりの共演ショットを披露した。インスタグラムで「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ×ＨＩＫＡＫＩＮ４年ぶりに＃ＭＡＪでミセスの３人と再会相変わらず優しい３人でした２年連続の最優秀アーティスト賞おめでとう」とつづり、３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」と拳を前に出してヒカキンポーズでの４ショットをアップした。こ