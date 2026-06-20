「第３５回日本映画プロフェッショナル大賞」（略称・日プロ大賞）の授賞式が２０日、東京・テアトル新宿で行われ映画「桐島です」（高橋伴明監督）から毎熊克哉が主演男優賞を受賞した。毎熊は高橋監督との出会いを振り返り「僕が２１歳で役者を始めたばかりの時に、高橋監督の映画にエキストラで出演したことがあり、それが初めてのプロの映画の現場でした。なので、高橋監督という存在は、役者人生の始まりみたいな存在。そ