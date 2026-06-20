民俗資料（民具）に関する基本原則全国各地の博物館の収蔵庫が満杯状態となり資料の廃棄が懸念されている問題を受け、研究者や学芸員らでつくる「博物館コレクション管理研究会」が処分に関する基本理念をまとめ、公表した。博物館の資料は「社会から託された財産」で、スペース不足を理由にした廃棄は許されないと強調。廃棄は他施設への移管などあらゆる方法を検討し尽くした後の「最終手段」だとして、安易に行わないよう求め