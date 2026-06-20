盲導犬の候補となる子犬を1年間だけ育てる「パピーウォーカー」と呼ばれるボランティアがいます。近年、盲導犬の数が減少傾向にある中、その育成を支える家族にnews23喜入友浩キャスターが密着しました。【写真を見る】“盲導犬候補生”の子犬と夫婦の338日盲導犬への第一歩 パピーウォーカーの大切な役割とは生後2か月の子犬。皆、盲導犬の“候補犬”です。2025年6月、この子犬たちを育てるボランティア、パピーウォーカー