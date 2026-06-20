駅のホームで電車を撮影していると、係員の方から注意を受けることもあるでしょう。入場券を買っていれば問題ないと思う人もいるかもしれませんが、駅は公共性が高く、多くの人が利用する場所です。 では、撮影目的でホームに入った場合、どこまで許されるのでしょうか。本記事で入場券の意味や、退去を求められる可能性について見ていきましょう。 駅ホームでの撮影は入場券があっても自由にで