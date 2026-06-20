【モデルプレス＝2026/06/20】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】人気アイドル、甘辛ミックスコーデでランウェイ登場◆鎮西寿々歌、甘辛ミックスコーデで登場鎮西は、ヴィンテージ風のミニTシャツ、ミニ丈のデニムスカートにチュール素材のフリルスカートを重ねたレイヤード