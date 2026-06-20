【モデルプレス＝2026/06/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していた長浜広奈が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。【写真】「今日好き」話題の美女、ゴージャス衣装から美脚披露◆長浜広奈、フリルドレスから美脚披露ガーリーで華やかなドレスに王冠風のヘッドアクセサリーを合わせたコーディネートで登