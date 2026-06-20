１７日、豊寧満族自治県の景勝地でハンググライダーを体験する観光客。（承徳＝新華社配信／王立群）【新華社承徳6月20日】中国河北省承徳市豊寧満族自治県の壩上（はじょう）草原では夏を迎え、多くの観光客が風景や民俗風情を楽しんでいる。自治県はここ数年、草原の自然を生かし、文化・観光施設の整備とサービスの充実を図ってきた。こうした取り組みは住民の収入増につながり、地域経済の発展も促進している。１７