◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日(20日、東京ドーム)巨人の先発マウンドにあがったウィットリー投手が、7回を投げ終えノーヒットノーランを継続しています。初回には1アウトから、4球連続のボールで四球を許すなど、不安定さをのぞかせたウィットリー投手。しかし後続を併殺に取り、打者3人で抑える立ち上がりとします。2回以降も四球でランナーを背負うも、ヒットは許さず。淡々と打者を打ち取り続け、7回までノーヒットに抑えま