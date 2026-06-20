汗や皮脂によるメイク崩れが気になる夏。そんな季節に頼れる新アイテムが、メイベリン ニューヨークから登場します。2026年8月1日（土）に発売される「メイベリン フィットミー ルースセッティング パウダー」は、フィットミーシリーズならではの崩れにくさに加え、透明感のある仕上がりまで叶えてくれるルースパウダー。肌悩みやなりたい印象に合わせて選べる4色展開で、