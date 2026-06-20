◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日（20日、東京ドーム）東京ドームで行われている中日と巨人の2戦目。始球式には、サッカー元日本代表の中澤佑二さんが登場しました。ワールドカップに臨んでいるサッカー日本代表は、日本時間21日に2戦目・チュニジア戦を控えています。これを盛り上げるべく始球式に臨んだ中澤さんは、見事なノーバウンド投球。緊張した面持ちでマウンドにあがるも、ミットにボールが収まると拳をグッと握り、ホッ