◇インターリーグドジャース6―5オリオールズ（2026年6月19日ロサンゼルス）ドジャースは19日（日本時間20日）、オリオールズ相手にサヨナラ勝利を収め、今季5度目の4連勝で貯金を今季最多22とした。先発の佐々木朗希投手（24）は6回に痛恨の連続被弾を喫し、5回2/3を3失点で勝敗は付かず。中盤で乱れはしたが、デーブ・ロバーツ監督（54）は佐々木の投球内容を高く評価した。佐々木は5回までわずか1安打で5奪三振。最速