実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が20日に自身のX（旧ツイッター）を更新。日本の“暗記偏重型”教育について私見を展開した。ひろゆき氏は「知識は検索やAIでカバーできる時代には『あの人と仲良くなってLINE交換してきて』とか『自分でTシャツをデザインして100枚売ってきて』とかを実現出来る社会人の方が重宝する」と投稿。その上で「座学と記憶力の価値は下がり続けてるのに、まだ気づいてない人多いよね」と私