テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が１６日に放送された。この日は「芸人家庭内リーク」。なすなかにし・那須晃行の家庭内の様子を２０２２年に結婚した妻でタレント・濱田准が明かした。濱田は「夫は若い女の子にモテたいという欲がすごい」とリーク。アンタッチャブル・山崎弘也から「何を狙ってんのよ？」と突っ込まれた那須は「うちの妻は。僕がそうやって遊んだら『それはアトラクションやからいいよ』って言ってる」と説