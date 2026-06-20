＜第35回日本映画プロフェッショナル大賞＞◇20日◇テアトル新宿井川遥（49）が「平場の月」（土井裕泰監督）で主演女優賞を受賞した。29日で節目の50歳になるが「セリフの中で『夢みたいなことよね、ちょっと…』と照れ隠しのセリフがある。今日の私が、そうで…この目の前に広がる、すてきな風景が」と感無量の表情を浮かべた。井川は、白の着物姿で登壇。「このような素晴らしい賞で大変、光栄。俳優を四半世紀、続けて…。続け