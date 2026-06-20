俳優の土屋太鳳さんの姉で、「ミス・ジャパン2019」グランプリ経験のあるタレントでチアリーダーの土屋炎伽（ほのか）さん（33）のチアリーディング姿が話題になっています。【写真】「神レベルで可愛い」土屋太鳳の姉・炎伽さんの「美しすぎる」チア姿炎伽さんは自身のインスタグラムに、「2026年の春シーズンは、7-7の引き分けで幕を閉じました」と投稿。自身がチアリーダーとして所属する社会人アメリカンフットボールチーム「