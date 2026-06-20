縦型洗濯機よりも高額なイメージのある「ドラム式洗濯機」。しかし水道代や光熱費を抑えられるモデルも多く、日々のランニングコストは低いと感じる人も多いでしょう。では、実際にどのくらい使えば縦型との本体価格の差を取り戻せるのでしょうか。本記事では、10年使用した場合のトータルコストを比較します。 「ドラム式は高い」ってイメージ、もう古い？ドラム式洗濯乾燥機は、ここ数年で一気に価格が下がりました。これまでは