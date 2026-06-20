タレントの中山秀征がＭＣを務める日本テレビ「シューイチ」が２０日放送された。午前５時５５分からの生放送冒頭、字幕で「Ｗ杯生中継竹内涼真＆田辺アナが最新情報」と放送内容を紹介。日本−チュニジア戦のため、メキシコ滞在中の俳優・竹内涼真による現地レポートが予告されていた。６時１６分に田辺大智アナウンサーがメキシコ・モンテレイからの生中継で登場した。だが７時５４分、スタジオの辻岡義堂アナウンサーが